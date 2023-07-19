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Николо Скира: Буффон отклонил предложение на € 30 млн от саудовского клуба

Николо Скира: Буффон отклонил предложение на € 30 млн от саудовского клуба
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Итальянский вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, один из саудовских клубов был готов дать 45-летнему голкиперу двухлетний контракт с зарплатой в € 15 млн а сезон.

Ранее сообщалось, что Буффон всерьёз задумывается над тем, чтобы завершить карьеру.

В минувшем сезоне Буффон сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. 45-летний Джанлуиджи на данный момент является игроком «Пармы». В прошедшем сезоне его команда участвовала в плей-офф за выход в Серию А, но не смогла пробиться в высшую лигу.

Буффон принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году он стал победителем этого турнира, а также был признан его лучшим голкипером. Ранее Буффон выступал в «Ювентусе» и «ПСЖ».

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