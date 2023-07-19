Жоржиньо: спортсмены не должны забывать о будущем, им нужна поддержка в сохранении дохода

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо приобрёл 10% акций приложения для инвестиций Gather. Футболист хочет показать пример спортсменам, чтобы они могли сохранить свой доход после окончания карьеры.

«Вы создаёте свой образ жизни по определённому стандарту и привыкли хорошо жить. Но если вы не думаете об этом в начале карьеры, то обнаружите, что после её завершения вы хотите вести тот же образ жизни, но уже не имея такого дохода.

Я поднялся с самых низов, и я не могу рисковать потерять всё, я не люблю проигрывать. Спортсмены, возможно, инвестируют неправильно или вообще не инвестируют, а просто наслаждаются моментом, поэтому им нужна поддержка.

Всё, что вы делаете, сопряжено с риском, но моя цель всегда самая безопасная. Всё дело в балансе. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться этим», — приводит слова Жоржиньо The Independent.