Круговой: тяжело конкурировать с Дугласом Сантосом, при этом всё равно ищу плюсы

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о конкуренции с бразильским футболистом сине-бело-голубых Дугласом Сантосом.
«Да, очень тяжело конкурировать с Дугласом Сантосом. Он ни разу за всё это время не выбывал из строя. Только в позапрошлом году в какой-то момент у него что-то было с ногой, но я тогда заболел коронавирусом, слева выходил Караваев. Не повезло мне. При этом всё равно ищу плюсы, стараюсь смотреть на действия Дугласа в тренировочном процессе, в игре. Пытаюсь что-то взять у него.
Да, он всегда самый спокойный, серьёзный, не такой, как все остальные бразильцы (улыбается). Дуглас старше всех, опытный», — приводит слова Кругового «Российская газета».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
- 19 июля 2023
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