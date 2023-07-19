Самуэль Это'О подозревается в организации договорных матчей в Камеруне
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Президент Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) Самуэль Это'О подозревается в организации договорных матчей в Камеруне на основании аудиозаписи, сообщает Sports News Africa.
По информации источника, есть аудиозапись телефонного разговора Самуэля Это'О с президентом клуба второго дивизиона Камеруна «Опопо», более известного как «Виктория Юнайтед».
«Опопо» должен подняться в первый дивизион. Это наша цель (...) Это наша федерация. Нас четверо, ты и ещё двое. «Виктория Юнайтед» пойдёт вверх», — приводит слова Это'О источник.
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