Самуэль Это'О подозревается в организации договорных матчей в Камеруне

Президент Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) Самуэль Это'О подозревается в организации договорных матчей в Камеруне на основании аудиозаписи, сообщает Sports News Africa.

По информации источника, есть аудиозапись телефонного разговора Самуэля Это'О с президентом клуба второго дивизиона Камеруна «Опопо», более известного как «Виктория Юнайтед».

«Опопо» должен подняться в первый дивизион. Это наша цель (...) Это наша федерация. Нас четверо, ты и ещё двое. «Виктория Юнайтед» пойдёт вверх», — приводит слова Это'О источник.