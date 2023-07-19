Хохлов: ту программу сборов, которую запланировали, игроки «Сочи» полностью выполнили

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвёл итоги летних сборов.

«В принципе, ту программу, которую запланировали, мы полностью выполнили. К сожалению, без микротравм не обошлось, но так часто бывает. Те матчи, которые играли даже под нагрузкой, на мой взгляд, провели довольно качественно. Было опасение по поводу ливней, когда всё затопило, но даже в этот день удалось сыграть два спарринга. Всё прошло нормально.

Физическое и функциональное состояние мы заложили довольно неплохое. А качество игры всегда нужно улучшать. Даже когда всё идёт хорошо, всё равно есть моменты, которые хочется, чтобы были лучше», — приводит слова Хохлова пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, прошлый сезон «Сочи» закончил на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.