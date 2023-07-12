Хохлов: Игнатьев выкладывается на 120 процентов. Уверен, проблем с ним не будет

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов выразил уверенность в том, что нападающий Иван Игнатьев сможет реализовать свой потенциал в южной команде.

«Были ли по нему сомнения? Сказать, что мы это не обсуждали, — погрешить против истины. Выверяемся по каждому потенциальному новичку, изучаем как спортивные, так и бытовые характеристики. Имея полную информацию по Ване и поговорив с ним самим, нахожусь в уверенности: проблем не будет.

Действительно качественный игрок, который выкладывается на тренировках не на 100, а на 120 процентов. У Игнатьева должно получиться, у него очень серьёзный настрой. А мы игроку всячески поможем. По дисциплине же, если вы о ней, к Ивану вообще нет ни единой претензии. Мы поможем ему — он нам», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Иван Игнатьев стал игроком «Сочи» 18 июня. В сезоне‑2022/2023 форвард выступал за «Локомотив», отметившись пятью голами и двумя голевыми передачами в 27 матчах.