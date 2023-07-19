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«Зенит» готов продать Клаудиньо «Фламенго», осталось договориться о цене

«Зенит» готов продать Клаудиньо «Фламенго», осталось договориться о цене
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На прошлой неделе «Зенит» получил первое официальное предложение по Клаудиньо от «Фламенго». Российский клуб дал понять, что согласен вести переговоры по трансферу, но пока не ответил на выдвинутые условия, сообщает Globo.

По информации бразильского издания, «Фламенго» уже согласовал условия личного контракта с Клаудиньо. У «рубро-негро» теперь есть 14 дней до закрытия трансферного окна, чтобы закрыть сделку.

Первое предложение «Фламенго» составило около € 15 млн. Причём платить бразильцы намерены в течение пяти лет, десятью фиксированными платежами по € 1,5 млн. Эта сумма будет соответствовать 100% экономических прав на игрока и не включает бонусы.

После одобрения переговоров «Фламенго» ждёт встречного предложения от «Зенита». В лагере «рубро-негро» понимают, что, возможно, им придётся увеличить предложение, в основном за счёт включения различных бонусов.

Отмечается, что сам 26-летний игрок жаждет носить футболку «Фламенго». Стороны согласовали контракт до 2027 года и быстро пришли к общему знаменателю в отношении заработной платы.

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