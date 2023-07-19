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Бывший футболист «Кубань-Холдинга» Дорошенко погиб в зоне СВО

Бывший футболист «Кубань-Холдинга» Дорошенко погиб в зоне СВО
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Бывший футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко погиб при исполнении боевого долга в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба Второй лиги из станицы Павловская Краснодарского края.

«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района», — говорится в сообщении.

Дорошенко преимущественно выступал в Павловском районе Краснодарского края. При этом он поиграл за футбольные и мини-футбольные клубы. Матчи 13-го тура чемпионата Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем спортсмене.

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