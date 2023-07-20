Стала известна будущая зарплата Килиана Мбаппе в «Реале», контракт согласован — El Debate

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе при переходе в мадридский «Реал» будет ежегодно получать € 54 млн. Об этом сообщает El Debate. По сведениям источника, 24-летний французский футболист уже согласовал контракт с испанским клубом.
«Реал» не собирается платить за переход Мбаппе из «ПСЖ» больше € 180 млн. Французский клуб хочет получить € 180 млн, а также около € 47 млн в качестве бонусов. Этот вопрос станет большой проблемой в переговорах, но решаемой проблемой, так как «ПСЖ» будет вынужден продать футболиста, чтобы не терять его бесплатно.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже определился с датой дебюта Килиана Мбаппе, который за шесть лет своего контракта принесёт клубу доход в размере € 1 млрд.
Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе. Видеоролик:
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