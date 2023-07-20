«Реал» получит доход в € 1 млрд за шесть лет контракта Килиана Мбаппе — El Debate

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе не только из-за его игровых качеств, но и с маркетинговой точки зрения. За шесть лет контракта с французом «сливочные» должны получить доход в размере € 1 млрд. Об этом сообщает El Debate.
«Переход Мбаппе в «Реал» будет означать для клуба ещё один качественный скачок в Лиге чемпионов и беспрецедентный экономический прогресс. Продажа всех видов продукции с именем Мбаппе установит новые рекорды. Все нынешние спонсоры, сотрудничающие с «Реалом», должны будут увеличить свои предложения, потому что прибудут конкуренты, которые поднимут цены на рынке. Не забывайте и о спонсорстве обновлённого «Сантьяго Бернабеу».
Первые расчеты предсказывают, что переход Мбаппе в «Реал» принесёт клубу доход в € 1 млрд. Это цифра может быть увеличена в зависимости от титулов, что команда выиграет с Килианом», — сказано в источнике.
Вембаньяма встретился с Мбаппе. Видеоролик:
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