Игрок «Краснодара» Кривцов опроверг слова своего экс-тренера, что он «поймал звезду»

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал слова своего тренера в «Торпедо-Владимир» Дмитрия Вязьмикина о том, что в какой-то момент он «поймал звезду» в команде.

«Всё немножко не так было. После тренировки я в шутку ляпнул ребятам, что не хочу столько бегать. Это даже не Вязьмикин услышал, а второй тренер. Но передал главному. Хорошо запомнил разговор с Вязьмикиным. Он сказал: «Поменяй отношение к футболу». Пять-шесть игр я практически не выходил на поле, максимум на несколько минут. Но звезды никакой не было. Откуда ей взяться? Я там за 14 игр забил всего два гола. Были ребята с гораздо более крутой статистикой. «Вы слабые, а я звезда» — такого никогда в жизни не говорил.

Я в шутку пацанам сказал, что не хочу больше бегать. Но потом мне самому стало не до смеха. Я пытался объяснить всё тренеру, но, наверное, со стороны это выглядело как отговорка, отмазка, чтобы дали ещё шанс. Потом-то всё нормализовалось, но эта история послужила для меня большим уроком. Я стал даже больше остальных тренироваться. Вязьмикин это видел и вернул в основу. Мы ещё рекорд владимирского «Торпедо» установили — 10 игр без поражений или что-то около того», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.