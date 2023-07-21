Футболист «Краснодара» Кривцов: было видно, что Кержаков не убил в себе игрока

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о сотрудничестве с главным тренером сербского «Спартака» из Суботицы Александром Кержаковым в «Томи».
«У меня, по сути, был в кармане контракт с «Шинником», а я зачем-то еду ещё на один просмотр. И тоже в команду ФНЛ. Но всё оказалось не зря. Мы двумя составами играли с «Рубином», за них даже Хвича выходил. 3:2 или 3:3 сыграли, я забил и отдал голевую. После этого Анатольич, Кержаков, сказал: «Ты мне нравишься, оставайся». И я подписал контракт — аренда на полгода, на вторую часть сезона.
Работалось с Кержаковым прекрасно. Мне кажется, Анатольич поверил в меня. С первого же матча поставил в стартовый состав, мы сразу обыграли «Аланию» на выезде, я забил в дебютном матче в ФНЛ. Кержаков и дальше мне доверял, а я, считаю, его не подвёл. Я ему очень благодарен.
Было видно, что он не убил ещё в себе игрока. На тренировках рубился с нами в футбол, в квадраты. Было приятно с ним вместе играть. Вообще в Томске тогда приличная банда собралась. Был Виталий Денисов, Давыдов, которого Русским Месси называли, Евгений Конюхов в воротах. Стояла задача остаться в ФНЛ, и мы её выполнили», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 21 июля 2023
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