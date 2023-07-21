ЦСКА хочет купить форварда сборной Чили Давилу за $ 4 млн

ЦСКА сделал предложение мексиканскому «Леону» о переходе нападающего Виктора Давилы. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн, при этом в контракте чилийца с «Леоном» есть опция выкупа за $ 5 млн.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил об интересе ЦСКА к 25-летнему нападающему сборной Чили.

В прошлом сезоне Давила провёл 31 матч за «Леон», в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.