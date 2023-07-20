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ЦСКА интересуется форвардом мексиканского «Леона» Виктором Давилой

ЦСКА интересуется форвардом мексиканского «Леона» Виктором Давилой
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ЦСКА интересуется чилийским форвардом мексиканского «Леона» Виктором Давилой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Виктор Давила выступает за «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки согласно данным интернет-портала Transfermarkt — € 5,5 млн.

В прошлом сезоне Виктор провёл 31 матч за «Леон» в высшей мексиканской лиге, забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки. В 2018 году футболиста вызвали в сборную Чили. Виктор дебютировал за национальную команду своей страны 13 октября 2018 года в товарищеском матче со сборной Перу.

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