Корнеев — о Медине в «Спартаке»: ЦСКА его взял бесплатно и продал за € 7 млн — суперработа
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Я просто констатировал факт, что Медину взяли бесплатно и продали за € 7 млн после полутора лет владения игроком. Да, это суперработа, но если клуб продал игрока, который делал большую разницу, то должен был заменить его другим не менее сильным игроком. А этого я не вижу, пока отсутствует синхронность!» — приводит слова Корнеева Metaratings.
Напомним, Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» 10 июля, заключив контракт до конца июня 2026 года. Этот переход стал первым прямым трансфером из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет. Предыдущий подобный трансфер был совершён в 1994 году.
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