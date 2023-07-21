Радимов: увольнение Черчесова из «Ференцвароша» выглядит логично и закономерно

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«В 90% случаев после таких матчей тренер покидает своё место. Тем более если связывать с той обстановкой, которая сейчас происходит в мире, то всё выглядит логично и закономерно. Я думаю, сам Станислав Саламович всё понимал в конце матча и после финального свистка», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв два чемпионских титула и Кубок страны.