Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: увольнение Черчесова из «Ференцвароша» выглядит логично и закономерно

Радимов: увольнение Черчесова из «Ференцвароша» выглядит логично и закономерно
Владислав Радимов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«В 90% случаев после таких матчей тренер покидает своё место. Тем более если связывать с той обстановкой, которая сейчас происходит в мире, то всё выглядит логично и закономерно. Я думаю, сам Станислав Саламович всё понимал в конце матча и после финального свистка», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв два чемпионских титула и Кубок страны.

Материалы по теме
Сафонов: Черчесов — герой России, он может возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023