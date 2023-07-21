Футболист «Вильярреала» Чуквезе на 99% игрок «Милана»
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Итальянский «Милан» находится на грани подписания нигерийского атакующего полузащитника «Вильярреала» Самуэля Чуквезе, сообщает Football Espana.
По информации источника, сделка очень близка к полному согласованию и обойдётся «россонери» в € 25 млн, что полностью устраивает испанский клуб, поскольку у Самуэля остался лишь год действующего контракта с «жёлтой субмариной». Чуквезе уже договорился с «Миланом» по личным условиям контракта, футболист будет получать € 4 млн в год и подпишет пятилетний контракт.
Самуэль Чуквезе в минувшем сезоне провёл 37 матчей за «Вильярреал» в рамках чемпионата Испании, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нигерийского полузащитника в € 25 млн.
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