Матвей Сафонов объяснил большое количество ошибок в прошлом сезоне РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своих ошибках в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 3:1.

«Не скажу, что мои ошибки были связаны с чрезмерным риском. В прошлом сезоне был технический брак, потому что я выходил на матчи с мыслями, что придумывать ничего не собираюсь. Так и делал, но ошибки были. Воля случая.

Когда ты делаешь всё, чтобы не ошибаться, ошибки есть. Это надо просто пережить. В этом матче не было такой самоцели играть проще. Я делал то, что от меня требовалось», — передаёт слова Сафонова Владимир Четверик.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».