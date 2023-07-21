Орещук: Захарян перерос российский чемпионат, ему нужно уезжать за границу, развиваться

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о перспективах полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна, а также сказал, стоит ли 20-летнему игроку уезжать за границу.
«Хочется, чтобы Арсен засверкал всеми красками, как это было при Шварце. Нам нужны яркие футболисты. Всё-таки Захарян — игрок национальной команды, один из самых талантливых игроков в России.
Мне кажется, ему нужно развиваться и уезжать за границу. Захарян перерос российский чемпионат. Всё будет зависеть от работы спортивного директора — он должен продать Захаряна за большие деньги в хороший клуб», — приводит слова Орещука Metaratings.
Напомним, ранее об интересе к Захаряну со стороны «Фейеноорда» сообщали нидерландские СМИ. Сообщалось, что клуб может сделать «Динамо» предложение в размере € 8 млн за 20-летнего полузащитника, чей контракт с российской командой рассчитан до лета 2024 года. Ранее в «Фейеноорде» подтвердили, что следят за 20-летним российским полузащитником, но отметили, что не делали по нему предложений.
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