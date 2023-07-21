В «Динамо» отказались комментировать переговоры с «Фейеноордом» по Захаряну

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Арсена Захаряна в «Фейеноорд».
«Предложение «Фейеноорда» по Захаряну? Такие вопросы мы не комментируем. По факту совершения сделок будем информацию предоставлять», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, об интересе к Захаряну со стороны «Фейеноорда» сообщило нидерландское СМИ 1908.nl. Сообщалось, что клуб может сделать «Динамо» предложение в размере € 8 млн за 20-летнего полузащитника, чей контракт с российской командой рассчитан до лета 2024 года. Ранее в «Фейеноорде» подтвердили, что следят за 20-летним российским полузащитником, но отметили, что не делали по нему предложений.
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