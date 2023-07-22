Замбия — Япония: японки довели счёт до разгромного на 62-й минуте

Сегодня, 22 июля, на чемпионате мира по футболу проходит матч 1-го тура группы С. На стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия) играют сборные Замбии и Японии. Стартовый свисток Тесс Олофссон прозвучал в 10:00 мск.
Однако появление в стартовом составе Барбры Банды пока не помогает Замбии. На 62-й минуте Ината Миязава оформила дубль и довела счёт до крупного — 3:0. Также в матче отметилась точным ударом Мина Танака.
Сборные Замбии и Японии играют в одной группе со сборными Коста-Рики и Испании. Вчера, 21 июля, команды провели очный матч, который закончился победой испанцев со счётом 3:0.
Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, побеждавшая на двух последних первенствах планеты. Всего у американок четыре подобных титула.
- 22 июля 2023
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