Тарханов: Чалов — в тройке лучших нападающих РПЛ. Станет ли лучшим бомбардиром? Почему нет

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов дал оценку игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, а также предположил, сможет ли российский форвард выиграть гонку бомбардиров в Российской Премьер-Лиге.
«Чалов заметно прибавил после возвращения из Швейцарии. Сейчас Федор стал настоящим лидером ЦСКА. В прошлом сезоне он забивал голы пачками, и нет сомнений, что эта тенденция продолжится и в новом сезоне. Сейчас Чалов входит в тройку лучших нападающих РПЛ. Сможет ли Фёдор стать лучшим бомбардиром? Однажды ему уже это удавалось, так что, почему бы и нет?» — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий забил 24 гола в 41 матче и отдал шесть результативных передач. Соглашение между командой и футболистом истекает в декабре 2024 года. У Чалова уже есть европейский опыт: с февраля по июнь 2022 года он на правах аренды находился в швейцарском «Базеле».
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