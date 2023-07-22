Семак стал абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера «Зенита»
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Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак стал абсолютным рекордсменом по количеству выигранных матчей в качестве главного тренера клуба после победы над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
«Топ-5 в истории клуба:
1. Сергей Семак — 126 в 210 матчах
2. Павел Садырин — 125 в 262 матчах
3. Юрий Морозов — 121 в 323 матчах
4. Лучано Спаллетти — 105 в 184 матчах
5. Властимил Петржела — 73 в 145 матчах
Кроме того, Сергей Семак — самый титулованный тренер в истории петербургского клуба. Вместе с «Зенитом» он завоевал десять трофеев: пять чемпионств, Кубок страны и четыре Суперкубка России», — написано на официальном сайте клуба.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
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