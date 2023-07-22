Семак: игра с «Пари НН» была непростая, но победа абсолютно заслуженная

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Что касается игры команды в целом, то довольны, хорошо контролировали мяч, создавали моменты, смогли забить два хороших мяча. Отдельно рад за Матео Кассьерру, который много моментов имел по ходу наших матчей, но, к сожалению для нас, редко забивал. Сегодня сыграл хорошо, мы отдельно рады за него.

Для нас эта игра была непростая, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная. Будем готовиться к следующему матчу, через два дня следующая игра, поэтому у нас кто-то сегодня не играл, на кого мы рассчитывали из-за кубковой игры, кто-то будет пропускать матч во вторник. Очень плотный график, мы должны быть готовы все, чтобы играть, и играть хорошо», — сказал Семак во время послематчевой пресс-конференции.