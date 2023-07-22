«Боруссия» Д с трудом обыграла клуб четвёртой лиги Германии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Рот-Вайсс Эр» и дортмундская «Боруссия». Матч проходил на стадионе «Штайгервальдштадион» в Эрфурте (Германия). Дортмундцы одержали волевую победу со счётом 2:1.

Каниджа Эльва вывел «Рот-Вайсс Эр» вперёд на 23-й минуте. На 80-й минуте Торган Азар сравнял счёт, а в концовке встречи Мариус Вольф принёс «Боруссии» победу, забив на 86-й минуте.

«Рот-Вайсс Эр» выступает в Северо-восточной региональной лиге Германии, участники которой борются за попадание в третью Бундеслигу. Прошедший сезон команда завершила на третьем месте, набрав 63 очка в 34 матчах.

«Боруссия» завершила минувший сезон Бундеслиги на второй строчке турнирной таблицы. «Шмели» набрали 71 очко, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.