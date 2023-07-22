Даку забил 2800-й гол «Рубина» в национальных чемпионатах
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Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку забил 2800-й гол клуба в чемпионатах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
Даку отметился голом в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2), открыв счёт на третьей минуте. В составе «Рубина» также отличился Джоэль Фамейе, а в составе «Локомотива» — Наир Тикнизян и Вильсон Изидор.
«Рубин» провёл прошлый сезон в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним из них был Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и помог им вернуться в РПЛ спустя год после вылета.
«Локомотив» завершил предыдущий сезон на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах.
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