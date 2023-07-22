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«Лилль» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны» Юмтити

«Лилль» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны» Юмтити
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Французский защитник Самуэль Юмтити перешёл в «Лилль». Об этом сообщается на сайте клуба.

Юмтити присоединился к французскому клубу в качестве свободного агента. Контракт игрока с «Лиллем» рассчитан до 2025 года.

Ранее «Барселона» и Юмтити достигли договорённости о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне, выступая за «Лечче» по договору аренды, Юмтити сыграл 25 матчей в Серии А. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Самуэль является воспитанником «Лиона», в составе которого он выступал в 2011-2016 годах. В 2018 году футболист выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Его команда обыграла в финале Хорватию (4:2).

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