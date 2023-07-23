Экс-президент «Локомотива» Наумов не считает Фассона игроком уровня РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча железнодорожников с «Рубином» (2:2) в 1-м туре РПЛ.

«Центр защиты был проблемной зоной для «Локомотива» и в прошлом году. Сейчас эта проблема тоже не решена. То, что сегодня показали защитники, – это не игра. Очень плохо будет для команды, если они не усилят эту позицию.

Но я говорил, что «Локомотив» может не обыграть «Рубин». Думаю, что Галактионов поправит эту ситуацию, ведь только первый тур. Команда укомплектована неплохо, состав хороший. Дзюба старается, скидывает верховые мячи, не случайно Галактионов его не меняет. Пока доверие есть, Артём себя ещё покажет.

Может быть, ещё не нашли место на поле Фассону. Но он с самого начала был игроком не уровня РПЛ. Это слабый игрок, поэтому думаю, что дальше ему будут меньше доверять. У Галактионова есть выбор центральных защитников. Я бы попробовал Сильянова наигрывать в центр, он сильный футболист и воспитанник клуба.

Пиняев вообще красавец, он наша звёздочка. Если Галактионов правильно построит с ним работу, то это будет большой футболист. У него светлая голова, он умный, быстрый. Но Сергею пока нельзя торопиться с отъездом в Европу. Есть пример Иосифова, который ушёл в «Вильярреал» и это не очень хорошо повлияло на его карьеру. Молодым ребятам не нужно спешить, надо закрепиться, приобрести уверенность, встать на ноги и уже потом переходить. А если есть предложения по Тикнизяну, то он может попробовать себя за границей. Глушенков не всё показал, но он тоже неплохо выглядит. «Локомотив» обязан в этом году бороться за медали, деваться уже некуда», — сказал Наумов в интервью Metaratings.