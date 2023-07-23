Кузьмичёв — о «Локомотиве»: характер у команды есть, всё будет хорошо

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил игру клуба в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Команды сыграли вничью — 2:2.

«Игра в целом понравилась. Быстрый гол и ошибка центрального защитника «Локомотива» очень сильно повлияла на ход игры. После этого железнодорожники продолжили играть активно, создавали моменты, показывали хорошее движение. В очередной контратаке «Рубина» неудачно сыграл Фассон. Не понравилось ещё, что Наир Тикнизян не вернулся в оборону, а смотрел со стороны на тот эпизод. Всё равно ребята не опустили руки, оказывали давление. Характер у команды есть, всё будет хорошо.

Всё ли в порядке с игрой «Локомотива»? Нет предела совершенству. Понятно, что это первая игра. Быстрый пропущенный мяч внёс свои коррективы. Появилась поспешность в действиях. В целом игра «Локомотива» понятна. По рисунку она ничем не отличается от игры во второй части прошлого чемпионата. Понятно, во что хочет играть Галактионов. Нужно вкатиться в сезон. Волевая ничья на своём поле поможет «Локомотиву» двигаться дальше», — приводит слова Кузьмичёва РБ «Спорт».