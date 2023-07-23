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Сергей Терехов: почему не продлил контракт с «Сочи»? Значит, есть определённые причины

Сергей Терехов: почему не продлил контракт с «Сочи»? Значит, есть определённые причины
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33-летний российский защитник Сергей Терехов ответил на вопрос о том, почему не продлил контракт с «Сочи».

«Почему не продлил контракт с «Сочи»? Значит, есть определённые причины», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом сезоне Терехов провёл 31 игру во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость Терехова, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Помимо «Сочи», за свою карьеру 33-летний защитник успел поиграть за московское «Динамо», «Оренбург», «Балтику», «Химки», «Волгарь», брянское «Динамо».

Сегодня, 23 июля, «Сочи» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги примет у себя дома калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Балтика
Калининград
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