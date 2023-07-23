«КАМАЗ» обыграл «Кубань» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Кубань». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «КАМАЗ» выиграл матч со счётом 2:0.
На 39-й минуте отличился полузащитник «Камаза» Александр Гаглоев. На 68-й минуте полузащитник «Кубани» Нури Абдоков не реализовал пенальти. На 86-й минуте Роман Мануйлов удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче — 2:0.
Для «КАМАЗА» эта победа стала первой в сезоне. Ранее, в рамках 1-го тура Первой лиги, клуб из Набережных Челнов проиграл «Акрону со счётом 0:2. «Кубань» также проиграл в матче 1-го тура — сильнее оказался «Енисей», обыгравший кубанцев со счётом 2:1. Таким образом, для «Кубани» это поражение — второе подряд.
В прошлом сезоне «КАМАЗ» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» в прошлом розыгрыше Первой лиги заняла 14 место.
- 23 июля 2023
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:45
-
19:44
-
19:29
-
19:23
-
19:19
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:22
-
17:19