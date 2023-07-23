«КАМАЗ» обыграл «Кубань» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Кубань». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «КАМАЗ» выиграл матч со счётом 2:0.

На 39-й минуте отличился полузащитник «Камаза» Александр Гаглоев. На 68-й минуте полузащитник «Кубани» Нури Абдоков не реализовал пенальти. На 86-й минуте Роман Мануйлов удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

Для «КАМАЗА» эта победа стала первой в сезоне. Ранее, в рамках 1-го тура Первой лиги, клуб из Набережных Челнов проиграл «Акрону со счётом 0:2. «Кубань» также проиграл в матче 1-го тура — сильнее оказался «Енисей», обыгравший кубанцев со счётом 2:1. Таким образом, для «Кубани» это поражение — второе подряд.

В прошлом сезоне «КАМАЗ» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» в прошлом розыгрыше Первой лиги заняла 14 место.