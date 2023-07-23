Ставший свободным агентом после ухода из «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна может продолжить карьеру на Кипре. Французским полузащитником предметно интересуется «Аполлон» (Лимассол), сообщает L’Equipe.

Экс-игрок игрок московского «Динамо» не намерен пока завершать карьеру. На 38-летнего полузащитника возлагают большие надежды на Кипре, местный «Аполлон» из Лимассола сделал предложение атакующему хавбеку.

По информации французского издания, Вальбуэна в скором времени должен принять приглашение. Бывший игрок «Лиона» и «Марселя» последние четыре года выступал в Греции за «Олимпиакос». На его счету 18 голов в 150 матчах за клуб.

Ранее Вальбуэна заявил, что находится в хорошем состоянии. «У меня нет приоритета по продолжению карьеры в Греции. Возвращение во Францию? Не обязательно, но будет зависеть от предложений. Посмотрим», — сказал футболист.