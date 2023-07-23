«Челси» может подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Олисе
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«Челси» планирует усилиться хавбеком «Кристал Пэлас» Майклом Олисе. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, лондонцы предложили за 21-летнего футболиста € 45 млн, включая бонусы. Сам игрок хочет покинуть «Кристал Пэлас».
Олисе провёл в академии «Челси» семь лет (с 2009 по 2016 год). В сезоне-2022/2023 француз принял участие в 40 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Челси» к ещё одному футболисту «Кристал Пэлас».
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