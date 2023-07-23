Эштреков: никто не хочет терять очки в первом матче, все настроены на борьбу

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о неудачах московских команд в стартовом туре Российской Премьер-Лиги.
«Почему ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» набрали всего одно очко на троих в стартовом туре РПЛ? Потому что сезон только начался. Никто не хочет уступать и терять очки в первом матче. Все с самого начала хотят бороться за свои задачи. Отсюда и результаты. Мы видели, что «Зенит» тоже играл с большим трудом. Есть напряжённость. Пока не пройдёт определенное количество матчей, не стабилизируется состав и игра, мы будем видеть такие результаты», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в первом туре чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3), «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2).
- 23 июля 2023
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