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Эштреков: никто не хочет терять очки в первом матче, все настроены на борьбу

Эштреков: никто не хочет терять очки в первом матче, все настроены на борьбу
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Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о неудачах московских команд в стартовом туре Российской Премьер-Лиги.

«Почему ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» набрали всего одно очко на троих в стартовом туре РПЛ? Потому что сезон только начался. Никто не хочет уступать и терять очки в первом матче. Все с самого начала хотят бороться за свои задачи. Отсюда и результаты. Мы видели, что «Зенит» тоже играл с большим трудом. Есть напряжённость. Пока не пройдёт определенное количество матчей, не стабилизируется состав и игра, мы будем видеть такие результаты», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в первом туре чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3), «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2).

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