Эштреков: ничья «Локомотива» с «Рубином» не удивила, цельной игры пока ни у кого нет

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о матче первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

«Локомотив» чуть не проиграл «Рубину». Неожиданно ли это для меня? Да нет. Это начало сезона. Первая игра. «Рубин» всего на год вылетел в ФНЛ, а потом вернулся. Это хорошая команда. Так что ничего удивительного. Были ошибки и с одной стороны, и с другой.

Рано делать выводы или громкие заявления после одного матча. То, что казанцы укрепились, это да, но как будут дальше развиваться события, покажет только время.

Сейчас пока ещё игра разбивается на эпизоды. Если бы при счёте 1:1 забил бы второй мяч Глушенков – игра бы развернулась в другое русло, но забил «Рубин». Всё пока идёт отрезками. Где-то «Локомотив» хорошо смотрелся, где-то гости. Цельной игры пока ни у кого нет», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».