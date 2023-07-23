Максим Осипенко – самый результативный защитник РПЛ с начала прошлого сезона

Игрок «Ростова» Максим Осипенко, ставший автором первого гола команды в матче с «Факелом» (2:1), остаётся самым результативным защитником Российской Премьер-Лиги с начала прошлого сезона. Об этом сообщает Opta Sport.
На счету Осипенко семь голов за этот период. Это минимум на два больше, чем у любого другого защитника чемпионата. Пять мячей в активе игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, по три забили Кирилл Гоцук («Пари НН»), Виллиан Роша (ЦСКА) и Александр Эктов («Краснодар»).
Больше Максима Осипенко за «Ростов» с начала прошлого сезона забивали только нападающие Николай Комличенко (10 голов) и Дмитрий Полоз (8).
Напомним, сегодня, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл воронежский «Факел» со счётом 2:1. На 17-й минуте матча «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова. На 39-й минуте Осипенко восстановил равенство в счёте. Через 11 минут после возобновления игры дончане забили победный мяч, автором которого стал вингер Роман Тугарев.
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