«Фейеноорд» и «Антверпен» поборются за вингера «Ниццы» Калвина Стенгса

Нападающим французской «Ниццы» Калвином Стенгсом, в прошлом сезоне ставшим чемпионом Бельгии в составе «Антверпена», предметно интересуется нидерландский клуб «Фейеноорд», сообщает Foot Mercato.

Выступая за «Антверпен» на правах аренды Стенгс, перезапустил карьеру, начавшую затухать в Лиге 1. 24-летний форвард стал автором девяти результативных передач и трёх голов в 37 играх, сделав весомый вклад в завоевание красными золота чемпионата Бельгии впервые после долгого перерыва.

«Антверпен» хотел бы оформить полноценный трансфер игрока из «Ниццы», но бельгийцам предстоит выдержать жёсткую конкуренцию со стороны «Фейеноорда». По информации источника, нидерландский клуб готов предложить «орлятам» за игрока € 7 млн, не считая бонусов и процента от перепродажи. Очевидно, Стенгс может стать альтернативой Арсену Захаряну, если переговоры с московским «Динамо» не увенчаются успехом.

Контракт Стенгса с «Ниццей» действует до июня 2026 года.