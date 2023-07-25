Министерство спорта Саудовской Аравии выделило € 19 млрд на трансферы

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило £ 17 млрд (€ 19,6 млрд) на трансферы, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

Напомним, ранее в чемпионат Саудовской Аравии уже перешли такие звёзды, как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино, Эдуард Менди и другие.

Отметим, в Саудовской Аравии также будет выступать нападающий Малком, который из «Зенита» перешёл в «Аль-Хиляль». Отмечается, саудовский клуб заплатит за бразильского нападающего € 60 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему дать контракт на год с зарплатой € 700 млн.

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 11 августа.

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