Министерство спорта Саудовской Аравии выделило € 19 млрд на трансферы
Поделиться
Министерство спорта Саудовской Аравии выделило £ 17 млрд (€ 19,6 млрд) на трансферы, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
Напомним, ранее в чемпионат Саудовской Аравии уже перешли такие звёзды, как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино, Эдуард Менди и другие.
Отметим, в Саудовской Аравии также будет выступать нападающий Малком, который из «Зенита» перешёл в «Аль-Хиляль». Отмечается, саудовский клуб заплатит за бразильского нападающего € 60 млн.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему дать контракт на год с зарплатой € 700 млн.
Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 11 августа.
Болельщики встретили Роберто Фирмино в Саудовской Аравии
Комментарии
- 25 июля 2023
-
03:58
-
03:30
-
03:27
-
03:15
-
03:04
-
02:53
-
02:51
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
01:55
-
01:44
-
01:42
-
01:19
-
00:58
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:01
- 24 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:49
-
23:28
-
23:28
-
23:28
-
23:18
-
23:18
Партнерский контент