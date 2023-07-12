«Умолял отпустить». Пока что самый грустный трансфер лета – в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия – одно из главных трансферных направлений лета 2023 года. В основном на Ближний Восток уезжают звёзды в возрасте 30+ лет, но один футболист серьёзно удивил. Как сообщает La Repubblica, полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласился продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». 28-летнему сербу предложили зарплату в размере € 20 млн за сезон, тогда как «Лацио» получит € 40 млн за переход. Почему же главная звезда римлян, за которой охотятся топ-клубы Европы, уезжает в саудовскую лигу?

Милинкович-Савич пришёл в «Лацио» в 2015 году. Вместе с «орлами» серб выиграл Кубок Италии — 2019 и два Суперкубка страны (2017, 2019). В Риме Сергей вырос в элитного полузащитника, умеющего почти всё. Милинкович-Савич неплох в обороне, вынослив, физически силён, хотя никогда не считался опорником. А его главные качества раскрываются на чужой половине. Сергей может отдать передачу любого типа и уровня сложности, обладает классным ударом, круто подключается к атакам, техничен и быстр. Хорошие результаты «Лацио» в конце 2010-х – начале 2020-х – отчасти заслуга Милинковича-Савича. Возьмем статистику последнего сезона серба: средняя оценка от WhoScored — 7,24 (лучшая в «Лацио»), 47 матчей (во всех турнирах), 3703 минуты (3-е место в клубе), 11 голов (3-й), 8 результативных передач (2-й в клубе и в Серии А), 8,9 xG (ожидаемые голы, 2-й), 5,9 xA (ожидаемые ассисты, 3-й).

Сергей Милинкович-Савич Фото: Paolo Bruno/Getty Images

На протяжении нескольких лет за Сергеем охотились топ-клубы. «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария, «Ювентус», «ПСЖ» — почти все в то или иное время приходили к «Лацио». Но Милинкович-Савич оставался в Риме – обычно по вине клуба. Сам же футболист рвался на повышение. В июне 2018 года стоимость серба достигла отметки в € 90 млн. Но серьёзная цена и долгосрочное соглашение с «Лацио» не отпугивали потенциальных покупателей. Неизвестно, как президент «Лацио» Клаудио Лотито каждое лето удерживал Сергея. Например, прошлым летом Милинкович-Савич не ушёл в «Ювентус», хотя туринцы предлагали € 120 млн.

Но в июне 2023-го Милинкович-Савич сообщил руководству римлян, что хочет уйти из клуба. Его контракт с «Лацио» завершается летом 2024 года, а терять его бесплатно – совсем грустный вариант. За сербом снова выстроилась очередь: «Ювентус», «Милан», «Интер», «Челси». Но Сергей выбрал… Саудовскую Аравию.

Полузащитнику всего 28 лет, самый расцвет карьеры, он восьмой по стоимости центральный полузащитник Европы (€ 50 млн на июль 2023-го), ещё можно выиграть множество топ-трофеев. Но серб выбирает другой путь.

Недоумевает и президент «Лацио» Клаудио Лотито: «Проведя восемь лет в «Лацио», он попросил отпустить его. Проблема не в отношениях с клубом, а в голове. У нас не было финансовых проблем, он просто захотел сменить атмосферу. Не знаю, есть ли у Милинковича-Савича проблемы с мотивацией. Если игрок хочет уехать в Саудовскую Аравию, то только из-за денег. Я до последнего пытался его удержать, но, когда меня просят отпустить, что я могу сделать? Мы хотели продлить с ним контракт, повысив зарплату. У нас с ним хорошие отношения, однако всё же только сам игрок решает, что он хочет делать в жизни. Он позвонил мне и умолял отпустить его. Так что пока Сергей «завершает» карьеру. На данный момент это так. Я договорился с ним, что мы отпустим его, если «Лацио» получит нормальное предложение, которое хоть как-то нас устроит. Предложение чуть ниже € 50 млн. Я просто выполняю обещание, которое дал».

Сергей Милинкович-Савич и Клаудио Лотито Фото: SS Lazio/Getty Images

«Аль-Хиляль» предложил Милинковичу-Савичу трёхлетний контракт, по которому он заработает € 60 млн. Солидная сумма, но вряд ли в Европе Сергей получил бы во много раз меньше. В Саудовскую Аравию отправляются преимущественно возрастные футболисты, добившиеся многого в Европе (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Роберто Фирмино), либо середняки, которым предложат огромную зарплату только на Ближнем Востоке (Рубен Невеш, Жота). Милинкович-Савич – первый футболист в идеальной форме и расцвете сил, выбравший Саудовскую Аравию вместо топ-клубов. Да, серб заработает невероятные деньги, но не войдёт в историю как чемпион сильнейших лиг Европы или победитель Лиги чемпионов. Жаль терять с радаров игрока такого уровня.