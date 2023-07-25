Педро продлил контракт с «Лацио». Испанцу через несколько дней исполнится 36 лет

Испанский полузащитник Педро Родригес продлил контракт с «Лацио» до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба римского клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Италии хавбек провёл 36 матчей за свой клуб. В этих играх у него четыре забитых мяча и три голевые передачи. Напомним, Педро стал первым с 1981 года футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио» или наоборот.

Последним футболистом, проделавшим путь из одного римского клуба в другой, был Карло Перроне. В 1981 году он перешёл из «Лацио» в «Рому», а затем вернулся в прежний клуб уже через год.

За «Лацио» Педро выступает с лета 2021 года. Прежде испанский хавбек играл за «Рому», «Челси» и «Барселону», в составе которой стал пятикратным чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.