Педро продлил контракт с «Лацио». Испанцу через несколько дней исполнится 36 лет

Испанский полузащитник Педро Родригес продлил контракт с «Лацио» до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба римского клуба.
В минувшем сезоне чемпионата Италии хавбек провёл 36 матчей за свой клуб. В этих играх у него четыре забитых мяча и три голевые передачи. Напомним, Педро стал первым с 1981 года футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио» или наоборот.
Последним футболистом, проделавшим путь из одного римского клуба в другой, был Карло Перроне. В 1981 году он перешёл из «Лацио» в «Рому», а затем вернулся в прежний клуб уже через год.
За «Лацио» Педро выступает с лета 2021 года. Прежде испанский хавбек играл за «Рому», «Челси» и «Барселону», в составе которой стал пятикратным чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.
- 25 июля 2023
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:03
-
18:02
-
18:02
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:30