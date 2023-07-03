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Педро — Фабрегасу: поздравляю с успешной карьерой, легенда!

Педро — Фабрегасу: поздравляю с успешной карьерой, легенда!
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Испанский вингер итальянского «Лацио» Педро Родригес отреагировал на заявление Сеска Фабрегаса о завершении карьеры футболиста. Педро и Фабрегас вместе выступали в составе «Барселоны» и «Челси».

«Поздравляю с этой успешной карьерой и со всеми моментами, которые мы прожили вместе. Я желаю вам всего наилучшего в вашем новом приключении в качестве тренера и продолжаю наслаждаться многими успехами для вас и вашей семьи. Легенда!», — написал Педро в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.

Сеск Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе лондонского «Арсенала». За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Полузащитник становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с «Челси» в сезоне-2014/2015) и Испании (с «Барселоной» в сезоне-2012/2013).

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