Педро — Фабрегасу: поздравляю с успешной карьерой, легенда!

Испанский вингер итальянского «Лацио» Педро Родригес отреагировал на заявление Сеска Фабрегаса о завершении карьеры футболиста. Педро и Фабрегас вместе выступали в составе «Барселоны» и «Челси».
«Поздравляю с этой успешной карьерой и со всеми моментами, которые мы прожили вместе. Я желаю вам всего наилучшего в вашем новом приключении в качестве тренера и продолжаю наслаждаться многими успехами для вас и вашей семьи. Легенда!», — написал Педро в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.
Сеск Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе лондонского «Арсенала». За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Полузащитник становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с «Челси» в сезоне-2014/2015) и Испании (с «Барселоной» в сезоне-2012/2013).
- 3 июля 2023
-
01:56
-
01:42
-
01:34
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:12
-
00:06
-
00:02
- 2 июля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
22:03
-
21:59
-
21:49