Кубок России, 26 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 26 июля, состоятся встречи первого тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.
Матчи 26 июля (время начала — московское):
16:15. «Оренбург» — ЦСКА (Москва);
18:30. «Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград);
18:30. «Факел» (Воронеж) — «Сочи»;
20:45. «Ростов» — «Рубин» (Казань).
Напомним, вчера, 25 июля, в Кубке России состоялись первые три матча нового розыгрыша в рамках группового этапа. «Локомотив» дома одолел «Урал» (2:1), московское «Динамо» на выезде в серии 11-метровых ударов уступило «Пари Нижний Новгород» (1:1, 3:4 по пенальти), а «Зенит» в родных стенах уверенно разобрался с «Ахматом» — 2:0.
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче армейцы в серии 11-метровых ударов одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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