Клаудиньо — о победе над «Ахматом»: сегодня «Зенит» показал очень хороший футбол

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:0).

«Очень счастлив, классная игра. С первых минут держали контроль над матчем. Очень сконцентрированно, точные передачи, хорошие комбинации. Счастлив не только от своей игры, но и от игры всей команды. Сегодня мы показали очень хороший футбол. Как чувствуем себя в отсутствие Малкома? Конечно же, он важнейший игрок, лучший игрок прошлого сезона, лучший бомбардир команды. Нам будет его не хватать.

Но мы должны адаптироваться, учиться играть без него. В свою очередь, рады, что ему выпал новый вызов, его ждут новые приключения, будем переживать и болеть за него. Ну а нам удалась хорошая игра — готовы продолжать в том же духе. Готов ли занять роль лидера команды в этом сезоне? Абсолютно каждый игрок в «Зените» играет очень важную роль, занимает свою очень важную позицию и имеет необходимые для командной игры функции.

Поэтому тут не будет идти речи о каком-то одном человеке, который поведёт за собой. Мы все будем продолжать так же хорошо, показывать свой лучший футбол. Но, если от меня потребуют каких-то дополнительных обязанностей, я всегда готов. Буду счастлив и постараюсь показывать свой максимум. Я готов!» — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».