«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Ахматом» из Грозного. Встречу принимал стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени.
Первый гол в матче забил Густаво Мантуан на 39-й минуте встречи. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 80-й минуте Клаудиньо увеличил преимущество команды Сергея Семака — получив проникающую передачу от Кассьерры, бразилец реализовал возможность отличиться. Результативное действие Клаудиньо стало последним в этом матче, итоговый счёт — 2:0.
Следующий матч с «Ахматом» в группе C Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» проведёт 20 сентября.
- 25 июля 2023
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