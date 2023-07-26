Япония обыграла Коста-Рику в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу среди женщин прошёл матч 2-го тура группы С. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) играли сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск. Победу со счётом 2:0 одержала национальная команда Японии.

На 25-й минуте японки открыли счёт: с передачи Мины Танаки отличилась Хикару Наомото. На 27-й минуте точный удар удался Аобе Фудзино, которая удвоила преимущество своей команды. Гол Фудзино стал последним в этой встрече, итоговый счёт — 2:0.

По состоянию на 26 июля в группе C лидирует сборная Японии с шестью очками в активе. На второй строчке — Испания, набравшая три очка. Третья — Коста-Рика, четвёртая — Замбия. У этих команд на двоих ноль очков.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира.