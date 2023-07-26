Испания — Замбия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встретятся сборные Испании и Замбии. Игра пройдёт на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:30 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Женская сборная Испании: Мария Родригес, Она Батлье, Ирен Паредес, Ивана Андрес, Ольга Кармона, Айтана Бонмати, Тереза Абельейра, Алексия Путельяс, Сальма Паральюэлло, Дженнифер Эрмосо, Мариона Кальдентей.
Женская сборная Замбии: Эунис Сакала, Маргарет Белему, Агнесс Мусеса, Лушомо Мвеемба, Марта Тембо, Ирин Лунгу, Сьюзан Банда, Эварини Катонго, Рэйчил Кундананджи, Барбра Банда, Сиомала Мапепа.
Соперниками женских сборных Испании и Замбии по группе являются команды Японии и Коста-Рики.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 26 июля 2023
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