Чуперка: когда отказался от молдавского гражданства, говорили, что предал родину

Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка вспомнил, как и при каких обстоятельствах отказался от молдавского гражданства в пользу российского.

«Изначально гражданства у меня было два. В 2011-м я подписал контракт с «Краснодаром», а с 2013-го футболисты с двумя гражданствами начали считаться в России легионерами. Предложили отказаться от молдавского, я согласился. Это никак не связано с тем, что я не патриот. Благодарен Молдавии, там родина, родные. Благодарен и России: здесь заработал, построил карьеру.

Сейчас у меня только российское гражданство. Прилетало ли за это из Молдавии? Футбольные люди, с которыми я знаком, понимают: мы играем ради детей и семьи. А диванные эксперты писали мне, что я предал родину. Но я не обращаю на такое внимания. Я вырос в общежитии, где на всё крыло была одна душевая и одна кухня. Мама просыпалась в 5:30 утра. Если получалось вставать в восемь или девять — считай, выспалась. Почему я сейчас должен слушать тех, кто что-то комментирует? Всё равно в душе Молдавия — моя родина.

Понимаешь, если бы в молдавском футболе платили хорошие деньги — никто бы даже не думал менять гражданство. Возможно, в «Шерифе» платят побольше, чем в «Кубани», но в России платят местным, а там — легионерам. Связан ли сейчас с Молдавией? Там мама. Мы общаемся, но я уже второй год не могу попасть домой», — цитирует Чуперку Sport24.