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Главный тренер «Ротора» стал гостем в новом подкасте о Второй лиге

Главный тренер «Ротора» стал гостем в новом подкасте о Второй лиге
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ЛЕОН-Вторая лига представила первый выпуск подкаста «Двойка», в котором будут открыто обсуждать с представителями клубов все самые актуальные и острые вопросы. Героями первого эпизода стали президент «Велеса» Евгений Шиленков и главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов.

Почему «Ротор» до сих пор не в РПЛ и боится ли Стукалов ходить по Волгограду? Хотел ли Шиленков закрыть «Велес» и мог ли его купить «Локомотив»? Об этом и о многом другом с гостями в студии поговорили Дмитрий Кортава и Павел Чепурин.

Подкаст можно посмотреть по ссылке

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