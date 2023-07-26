Наумов: если Дзюба будет меньше болтать и больше тренироваться, у него всё получится

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Если Дзюба будет меньше болтать и больше тренироваться, то у него всё получится. К сожалению, все его медиаштучки просто выбивают его из колеи — он читает отзывы, [получает] много негатива, что мешает футболу. Но Дзюба — мастер высокого класса. Конечно, он поможет «Локомотиву», если Галактионов по-прежнему будет доверять ему. Может так случиться, что Артём не будет забивать в нескольких матчах, и его посадят на лавку. Тогда он потеряется. Думаю, что у Дзюбы в этом сезоне должно всё получиться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дзюба стал игроком «Локомотива» 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провёл в составе железнодорожников 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.