«Факел» — «Сочи»: Кудряшов получил красную карточку

Сегодня, 26 июля, проходит матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Факел» — «Сочи». Место проведения игры — «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи».

На 21-й минуте встречи сочинцев вывел вперёд бразилец Мигел Силвейра. Через семь минут защитник воронежцев Василий Черов отыграл мяч. На 45+3-й минуте полузащитник Кирилл Кравцов забил второй мяч сочинцев в этой встрече. В середине второго тайма защитник «Факела» Фёдор Кудряшов снёс фолом последней надежды Луку Джорджевича, который убегал один на один с вратарём. Главный судья Сергей Чебан показал красную карточку Кудряшову и удалил его с поля.